Hatay'da iş makinesine saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da geceyi yasa boğan trafik kazası, Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ağır hasarlı bir binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine hızla çarpan otomobil, iş makinesinin altına girerek parçalandı. Kazada genç sürücü hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNİN ALTINA GİRDİ

Bu sabah saat 03.45 sıralarında Doğan Dağlı yönetimindeki 33 ATB 669 plakalı otomobil, bölgede sürdürülen yıkım çalışmaları nedeniyle kapalı olan yolda park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iş makinesinin altına girerken araç büyük hasar aldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada sürücü Doğan Dağlı ile araçta bulunan Z.A.S., F.K. ve M.Ö. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki sürücü Doğan Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Dağlı’nın cenazesinin mahalle mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın meydana geldiği an, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla ilerlediği ve ardından iş makinesine çarptığı anlar yer aldı.

YIKIM ÇALIŞMASI DURDURULDU

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sonrası bölgede sürdürülen bina yıkım çalışmasının geçici olarak durdurulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.