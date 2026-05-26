Hatay'da karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk, araca çarptı
Payas ilçesinde yolun karşısına geçerken diğer tarafı kontrol etmeyen çocuğun hafif ticari araca çarparak yaralandığı anlar, kameraya yansıdı.
Hatay'da Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan çocuk, sağına bakıp solunu kontrol etmeden yola atlayınca, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.
Kaza anbean kameraya yansırken, karşıya geçerken yol kontrolünün önemini de gözler önüne serdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
DURUMU İYİ
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)