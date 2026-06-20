Hatay'da kayıp Parkinson hastası evinden 500 metre uzaklıkta bulundu
Defne ilçesinde kayıp 70 yaşındaki Parkinson hastası, AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Parkinson hastası Ahmet Güzelkokar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden ayrılmasının ardından kayboldu.
Ailesi, tüm aramalara rağmen yaşlı adamı bulamayınca durumu ekiplere bildirdi.
BAHÇEDE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU
Bölgeye 1 araç ve 3 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Güzelkokar, saat 11.40 sıralarında evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bahçede düşmüş halde sağ olarak bulundu.
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)