Hatay'da kekik toplarken uçurumdan yuvarlandı: Yaşlı kadın için zamanla yarış

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Sutaşı Mahallesi’nde, sabah saatlerinde kekik toplamak için dağlık bölgeye çıkan yaşlı kadın, kayalık alanda yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kadının düştüğünü fark eden yakınları büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER ZORLU ARAZİDE SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve ulaşılması güç yapısı nedeniyle ekipler uzun süre titiz çalışma yürüttü.

Kayalık ve dik yamaçlardan oluşan alanda yürütülen kurtarma operasyonunda ekipler, yaralı kadına ulaşabilmek için zamanla yarıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yaşlı kadın, bulunduğu noktadan sedyeyle çıkarılarak güvenli bölgeye taşındı.

OMURİLİĞİNDE 4 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde yaşlı kadının omuriliğinde 4 kırık olduğu tespit edildi.

Kadının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yetkililer, özellikle bahar aylarında doğada ot ve kekik toplamak amacıyla dağlık alanlara çıkan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, sarp arazilerde tek başına hareket edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.