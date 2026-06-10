Hatay'da kendisine bıçak çeken kişiyi öldüren engelli sanık tahliye edildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 22 Şubat 2025 tarihinde, zihinsel engelli olduğu belirtilen A.K. ile emekli Nurettin Ateş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü.

Bu sırada yerden aldığı kaldırım taşını Ateş'e fırlatan A.K., taşın başına isabet etmesiyle Ateş'in yere yığılmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame doğrultusunda hakkında dava açılan sanık, 2 Haziran'da görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, A.K.'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Nurettin Ateş'in yakınları duruma tepki gösterirken, tahliye kararına itiraz ederek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Dosyayla ilgili yargı sürecinin önümüzdeki duruşmalarda devam edeceği öğrenildi.