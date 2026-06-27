Haberler İç Haber

Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş durumda olan bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA İHA
Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hatay'da Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan boş durumdaki konteyner alevlere teslim oldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Konteynerin alevler içinde yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)