Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş durumda olan bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Hatay'da Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan boş durumdaki konteyner alevlere teslim oldu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Konteynerin alevler içinde yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)