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Hatay'da koronavirüse yakalanan polis memuru öldü

Reyhanlı ilçesinde koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru, Osmaniye'de toprağa verildi.

DHA |
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Hatay'da koronavirüse yakalanan polis memuru öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki İsmail Hıta, rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde koronavirüs değerleri pozitif çıkan Hıta, tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da tedavisi süren Hıta, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hıta’nın cenazesi Adana’dan önce İskenderun’a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye’deki Kesmeburun köyüne götürülerek, toprağa verildi.

Hatay'da koronavirüse yakalanan polis memuru öldü

Hatay'da koronavirüse yakalanan polis memuru öldü

Hatay'da koronavirüse yakalanan polis memuru öldü

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