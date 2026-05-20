Hatay'da öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi hayata bağladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Şehit Atilla Kurt Ortaokulu’nda, yemek yediği sırada nefes almakta zorlanan öğrencinin fenalaştığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Esra Çimen Öztürk, hızla müdahalede bulundu.

ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan öğretmen, soluk borusunu tıkayan yiyecek parçasının çıkmasını sağladı.

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okulda yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.