Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
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Hatay'ın Hassa ilçesi Gaziantep kara yolu Yeni Mahallesi mevkiinde M.Ç. idaresindeki otomobil ile E.G.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücü E.G. ile motosikletteki K.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Motosiklet sürücüsü E.G., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)