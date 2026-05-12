Hatay'da otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir anne, hastane önünde yaşadığı kısa süreli bir dikkatsizlik sonucu büyük bir panik yaşadı. Araçtan indikten sonra kapıların kilitlenmesiyle 1 yaşındaki bebeği otomobilde mahsur kaldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İskenderun Devlet Hastanesi’ne gelen E.T. isimli anne, aracından indikten sonra kapıların otomatik olarak kilitlendiğini fark etti.

BEBEK ARAÇTA MAHSUR KALDI

Anne E.T., aracın içinde bebek koltuğunda bulunan 1 yaşındaki oğlu C.T.’nin içeride mahsur kaldığını görünce büyük panik yaşadı. Kapıları açamayan anne, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ CAMI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, araç içinde kilitli kalan bebeğe ulaşmak için otomobilin camını kırarak içeri girdi.

Hatay İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde küçük bebek araçtan çıkarıldı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda kurtarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kısa süreli panik, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

BENZER OLAYLARA KARŞI UYARI

Yetkililer, özellikle sıcak havalarda araç içinde çocuk bırakılmaması ve otomatik kilit sistemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.