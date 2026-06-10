Hatay'da oyun parkı alev topuna döndü: Yangına en çok çocuklar üzüldü

Hatay'da geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çocuk oyun alanında yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yükseldiği oyun alanındaki oyuncaklar kullanılmaz hale geldi.

PARK, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşların fark ettiği yangın kısa sürede çevrede endişeye neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlendi.

Yangının ardından parkta bulunan oyun gruplarının kullanılmaz hale gelmesiyle parkın yarısı kaldırıldı.

KUNDAKLAMA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Çocukların can güvenliği için mahalle sakinleri, tepki göstererek benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istendi.

Mahalleli daha önce de aynı parkın kundaklandığını belirtti.

Yangının çıkış sebebinin ilk belirlemelere göre kundaklama olduğu tahmin edilirken, olayın kasıtlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

"ARTIK ARKADAŞLARIMLA OYUN OYNAYAMIYORUM"

Parkta oluşan hasarın boyutu günün ilk ışıklarıyla daha net ortaya çıkarken, çocuklarını her gün parka getiren 2 çocuk annesi Nimet Tümkaya sorumluların tespit edilmesini talep etti.

Okuldan sonra parka her gün oynamaya gelen ilkokul öğrencileri Asel Akça ve Eylül Horoz ise, "Parkı böyle görmekten çok üzgünüm, artık arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum. Eskiden burada kaydırak vardı, yandı ben de çok üzüldüm." dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK ETKİLENDİ"

Çocuklarının parkın yanmasından çok etkilendiğini dile getiren Nimet Tümkaya, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bu alanda oynuyorlardı. Daha önce de yakılmış park, yakın bir zamanda geldiğimizde salıncaklarımız yakılmıştı. Teker teker yaktılar.

Daha sonra gerekli yerlere söyledik, değiştirdiler. Bir gece bir baktık, park yine yanmış.

Çocuklar çok etkilendi zaten ve hepsi diyorlar ki 'park mı yandı?' Küçüklerimiz de çok etkilendi ve çok üzüldük. Çocuk sesiyle bir mahalle şenlenir.

"RİCA EDİYORUZ, LÜTFEN YAPMASINLAR ARTIK"

Çocuklara yapılan bu haksızlık çok yanlıştır. Gerekli şeyleri yapacaklarını söylüyor başkanımız, bekliyoruz şu anda. Benim iki tane ikizlerim var. İkisi de 2 buçuk yaşında, sosyal alanımız olmadığı için biz günümüzün çoğunu parkta geçiriyoruz. 4'ten saat 6'ya kadar.

Şu an parkta hiçbir şekilde vakit geçiremiyorlar, 3 gündür çok sıkılıyorlar. Üzüldüler psikolojik olarak, bakıp sürekli diyorlar ki ‘anne burası yanmış, anne burası da yanmış.’ Bununla alakalı gerekli yerlere bildirimde bulunduk, inşallah bir daha bunu yapan arkadaş yapmaz. Rica ediyoruz, lütfen yapmasınlar artık."