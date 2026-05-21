Haberler İç Haber

Hatay'da pikap alevlere teslim oldu

Hatay’da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan pikap kullanılmaz hale geldi.

İHA İHA
Hatay'da pikap alevlere teslim oldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hatay’da Defne ilçesinde Büyükçat Mahallesi’nde seyir halindeki pikabın motor kısmı alevlere teslim oldu.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında araçta hasar oluştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)