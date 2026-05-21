Hatay'da pikap alevlere teslim oldu
Hatay’da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan pikap kullanılmaz hale geldi.
Hatay’da Defne ilçesinde Büyükçat Mahallesi’nde seyir halindeki pikabın motor kısmı alevlere teslim oldu.
ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)