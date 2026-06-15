Hatay'da pulluğa kapılan çiftçiyi saniyelerle gelen kahramanlık kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'nde, tarlasını sürmek için traktörüyle çalışan çiftçi, pulluk sisteminde meydana gelen arızayı kontrol etmek istedi. Traktörün motorunu durdurmadan arızaya müdahale etmeye çalışan çiftçi, bir anda hareket eden mekanizmaya kapıldı.

Dönen sistemin arasında sıkışan çiftçi, kısa sürede kontrolünü kaybederek ölümcül tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Traktörün güçlü mekanik sistemi nedeniyle olayın her geçen saniyesi hayati önem taşırken, çevrede bulunanlar büyük korku yaşadı.

BİÇERDÖVER OPERATÖRÜ FARK ETTİ, HEMEN KOŞTU

O sırada bölgede hasat çalışmaları için bulunan biçerdöver operatörü Barış Ünal, yaşananları fark eder etmez olay yerine koştu. İlk olarak traktörü durduran Ünal, ardından pulluğun arasında sıkışan çiftçiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Dakikalar süren mücadelenin ardından yaralı çiftçi bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yapılan kontrollerde, çiftçinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

KURTARMA ANI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde; çiftçinin pulluğa kapıldığı, çevrede bulunanların panik yaşadığı ve Barış Ünal'ın hızla olay yerine koşarak müdahalede bulunduğu görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, tarım işlerinde iş güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

"BİRKAÇ SANİYE DAHA GECİKSEYDİK HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

26 yıldır biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten Barış Ünal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sabah saatlerinde traktörün arkasındaki ekipmanın ayarını yapmaya çalışıyordu. Traktör çalışır vaziyetteydi. Birkaç kez ayar yapmak istedi ancak o sırada kuyruk mili dönmeye başladı ve arkadaşımızı içine çekti. Yakın olduğum için olayı gördüm ve hiç vakit kaybetmeden yardımına koştum."

Olayın saniyeler içinde ölümcül bir boyuta ulaştığını ifade eden Ünal, "Eğer müdahale etmeseydik arkadaşımızı ikiye bölebilirdi. Traktör çok güçlüydü. Bir dakika kadar sürede yanına ulaştım ama o süre içerisinde bile iki kaburgası kırılmıştı. Oradan çıkarmak gerçekten çok zordu. Büyük uğraşlar sonucu kurtarabildik." dedi.

"MAKİNELER DURDURULMADAN MÜDAHALE EDİLMEMELİ"

Yaşanan olayın tüm tarım çalışanları için önemli bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Ünal, iş güvenliği kurallarına dikkat çekti.

Kendi çalışma prensiplerini anlatan Ünal, "Biz hiçbir zaman makine çalışırken müdahale etmeyiz. Önce biçerdöveri tamamen durdurur, güvenliğini alırız. Daha sonra gerekli işlemleri yaparız. Tarım makineleri son derece güçlü ekipmanlar. Bir anlık dikkatsizlik insan hayatına mal olabilir." ifadelerini kullandı.