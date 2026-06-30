Hatay'da rahat tavırlarıyla motosikleti çalan hırsız kameraya yakalandı

Hatay'da motosikleti çalan hırsızın tavırları "pes" dedirtti.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Serkan Kallaç'a ait motosiklet çalındı.

Şüphelinin motosikleti "kendi malıymış" gibi rahat tavırlarla çalıştırıp binerek gittiği anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Motosikletinin evinin önünde olmadığını fark eden Kallaç'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET BULUNDU

Polis ekiplerinin olayla ilgili kamera kayıtlarını incelemesinin ardından şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken motosiklet de sahibine teslim edildi.

"UFAK TEFEK ARIZALARI VAR"

Gece evinin önünden çalınan motosikleti kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Serkan Kallaç, "Yaklaşık 4 gün önce gece sıralarında, saat 02.30 civarlarında benim motosikletim çalındı.

Polis güçlerimiz dün gece saat 01.30'da beni aradı ve sizin motosikletinizi bulduk dediler. Karakola gittim ve ifademi verdik.

Polis güçlerimizden Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun ki hırsızları yakalamış ve motosikletimizi teslim ettiler. Ufak tefek arızalarımız var ve onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde çalınmıştı. Polis ekipleri geldi sağ olsunlar. Ekipler kameralara bakıp incelediler ve sağ olsunlar her caddeye baktılar. Motosikletimiz bulundu." ifadelerini kullandı.