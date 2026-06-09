Hatay'da rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Dörtyol ilçesinde kavşakta bulunan Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle ipinin kopması sonucu yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü fark eden sürücüler, araçlarını durdurup müdahalede etti.
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Hatay'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.
Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki kavşakta şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağı, yere düştü.
ARAÇLARINI DURDURUP BAYRAĞI YERDEN KALDIRDILAR
Bayrağın düştüğünü gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak duruma müdahale etti.
4 vatandaş, özenle katladıkları Türk bayrağını otobüs terminalinde görevli güvenlik personeline teslim etti.
EKİPLER YENİDEN GÖNDERE ÇEKTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, gerekli çalışmayı yaparak Türk bayrağını yeniden göndere çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)