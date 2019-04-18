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Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Merkez Antakya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı, okul bahçesindeki 10 araç sele kapıldı.

DHA | 18.04.2019 - 09:02..
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Dün akşam saatlerinde Antakya ilçesinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak sağanağa döndü.

Selde devrilen bazı ağaçlar elektrik ve telefon hatlarına zarar verirken, bazı evleri de su bastı.

SEL DUVARLARI YIKTI, AĞAÇLARI DEVİRDİ

İki saat süren sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Sel nedeniyle Bağrıyanık Mahallesi Kapalıdere Sokak'ta bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının yıkılmasıyla okul bahçesinde bulunan iki ağaç devrildi. Ağaçlar sokaktaki bir evin odunluğunun üzerine devrilerek, elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi. Sel sularına kapılan 10 araç zarar görürken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı.

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay’da sel felaketi ViDEO

SAĞANAK HATAY'I 2 SAATTE FELÇ ETTİ

Sağanağın ardından belediye ekipleri ile polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri, selde hasar gören bölgelere sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler, devrilen ağaçları yerinden kaldırdı, devrilme tehlikesi bulunan bir ağacı da sökerek kapanan yolu trafiğe açtı. Ağaçların kaldırılmasının ardından TEDAŞ ekipleri çalışma başlatarak, mahalleye yeniden elektrik verdi. Kentte hasar tespit çalışmaları devam ederken, yaşanan sel felaketinde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti

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