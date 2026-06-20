Hatay'da samanlık yangını
Hatay’ın Hassa ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hatay'da Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi’nde yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek ahıra sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)