Hatay'da selde hayatını kaybeden adamın sular altındaki evi görüntülendi

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 20 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu.

Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı.

3 MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI

Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kaldı.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde akıntıya kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok isimli vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

EVİ SULAR İÇİNDE KAYBOLDU

Afet gecesi suya kapılan Kimyonok'un cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kimyonok'a mezar olan evin tamamen sular içerisinde kaybolduğu görüldü.

"KEŞKE GÜNDÜZLERİ BURDA KALSAYDI DA GECELERİ KALMASAYDI"

Gece evinde kalan tarla komşusuna sabah arayıp ulaşamayınca kötü bir şey olduğunu hissettiğini ifade eden Mücahiddin Buz, "Tekebaşı Mahallesi'nden ölen adam benim tarla komşumdu. Aşırı yağışlardan dolayı Asi Nehri taştı. Komşum nasıl öldü, onu biz bilmiyoruz. Ben onu saat 9 civarında her taraf ana baba günüyken aradım, ona ulaşamadığımda eyvah bu arkadaş bizim komşumuz, gitmiş dedim.

Buraya geldik, ailesi de gelmiş. Sahil Güvenlik, asker, jandarma ekipleri iki saat içinde komşumun cansız bedenine ulaşıldı. O kadarını biz biliyoruz. Barajdan mı yoksa başka bir şeyden mi bilemedik. O gün çok yağmur yağdı, Meteoroloji uyarmıştı. Asi'nin taştığından dolayı endişelendim. Bu arkadaşımıza aradığımızda ulaşamayınca endişelendim.

Dedim muhakkak bu adam ölmüş, aynı sıra çıktı. Ev kuracağım, tek başıma özgür yaşayacağım diye o da birkaç sene burada kaldı sonra yaşanılan olaydan dolayı hayatını kaybetti. Yazık oldu keşke gündüzleri burada kalsaydı da geceleri kalmasaydı." ifadelerini kullandı.