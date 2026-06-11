Hatay'da seyir halindeki otomobilde yangın

Antakya-Yayladağı kara yolunun Döver mevkisinde, Yayladağı istikametine seyir halinde olan 31 ACA 655 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, aracın ön kısmını sararken sürücü ve araçta bulunanlar otomobilden inerek güvenli bölgeye geçti.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI

Motor bölümünde başlayan yangın, dakikalar içinde tüm araca yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangının etkisiyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, araçta meydana gelen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

“CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN”

Gözlerinin önünde aracının yanışını izleyen araç sahibi Ali Abidin, yaşanan maddi kayba rağmen kimsenin zarar görmemesinin en büyük teselli olduğunu söyledi.

Yayladağı’na gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Abidin, aracın seyir halindeyken aniden gaz kesmeye başladığını, ardından motor kısmından alevlerin yükseldiğini ifade etti.

İki yıl önce satın aldığı otomobilinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Abidin, “Yangın bir anda çıktı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.