Hatay'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde, geçmişte aralarında husumet bulunan E.Ş. ve A.Ş. kardeşler ile M.K. isimli şahıs cadde üzerinde karşılaştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen sözlü tartışmada, şahıslar yanlarında bulunan silahları ateşledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise tarafları ayırarak kavgaya müdahale etti.

Kavga anında yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Görüntülerde; çevredekilerin şahısları ayırmaya çalıştıkları ve yolun ortasında olan şahıslara mikser sürücüsünün korna çalarak müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla yaralı şahıslar hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın şüphelisiyse silahla birlikte yakalandı.

Şahıs, işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleriyse çalışma yaptı.

Olayda yaralanan M.K. isimli şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı, A.Ş. isimli şahsın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.