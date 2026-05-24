Hatay'da sosyal medya şovu pahalıya patladı: Motosikletliye 128 bin TL ceza

Vatandaşların can güvenliğine kasteden magandalara geçit yok...

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bu kapsamda, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sanal devriyesini sürdürüyor.

SANAL DEVRİYEYE TAKILDI

Polis ekiplerinin denetimlerinde; motosiklet ile ön kaldıran, akrobasi hareketleri yapan ve plakayı kapatacak şekilde araç kullanan bir sürücü sanal devriyeye takıldı.

Çalışmalarda söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi.

CEZADAN KAÇAMADI

Şahsa trafik mevzuatı kapsamında toplam 128 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu.

Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan TCK 179 kapsamında işlem yapıldı.