Hatay'da sosyal medya şovu pahalıya patladı: Motosikletliye 128 bin TL ceza
İskenderun ilçesinde plakasını söktüğü motosikletle akrobatik şovlar yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi ve 128 bin TL trafik cezası uygulandı.
Vatandaşların can güvenliğine kasteden magandalara geçit yok...
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bu kapsamda, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sanal devriyesini sürdürüyor.
SANAL DEVRİYEYE TAKILDI
Polis ekiplerinin denetimlerinde; motosiklet ile ön kaldıran, akrobasi hareketleri yapan ve plakayı kapatacak şekilde araç kullanan bir sürücü sanal devriyeye takıldı.
Çalışmalarda söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi.
CEZADAN KAÇAMADI
Şahsa trafik mevzuatı kapsamında toplam 128 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu.
Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan TCK 179 kapsamında işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)