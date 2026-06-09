Hatay'da tarlaya gitti, baygın bulundu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Durdu Çelik, tarlaya gitmek için evden çıktı.

Bezge Mahallesi’nde oturan Durdu Çelik'ten evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

EKİPLER HER YERİ ARADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahallelinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, geniş bir alanda arama yaptı.

15 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 15 saat sonra Çelik, evine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki bahçede baygın halde bulundu.

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.