Hatay'da tırda taşınan konteyner uçtu
Hatay'da seyir halindeki bir tırın üzerinde taşınan konteyner, fırtınanın etkisiyle yola savruldu. O anları başka bir sürücü kayda aldı.
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Hatay'da fırtına etkili oldu.
Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde seyir halindeki tırda yüklü olan konteyner, kuvvetli fırtınanın etkisiyle uçtu.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI
Yol kenarına devrilen konteynerin uçtuğu anlar, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; güvenlik önlemi alınmayan tırın tarlaya uçtuğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)