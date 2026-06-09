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Hatay'da tırın dorsesinden Suriyeli 7 düzensiz göçmen çıktı

Dörtyol-Erzin kara yolunda durdurulan tırda 7 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Tırın şoförü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

AA AA
Hatay'da tırın dorsesinden Suriyeli 7 düzensiz göçmen çıktı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol-Erzin kara yolunda düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler ile tırın sürücüsü gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)