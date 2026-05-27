Hatay’da tırın gizli bölmesinden 12,6 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 24 Mayıs tarihinde İskenderun’da şüpheli bir tırı durdurdu. Narkotik ekipleri tarafından tır ve dorsesinde detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, sürücü bölümündeki yatağın altına özel olarak hazırlanmış gizli bölmede uyuşturucu madde bulundu. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu saklanmış halde bulunan maddelere el konuldu.

420 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Operasyonda toplam 4 bin 200 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen her bir gram ham maddeden yaklaşık 100 gram sentetik kannabinoid üretilebildiğini belirtti.

Bu kapsamda söz konusu miktardan yaklaşık 420 kilogram uyuşturucu madde elde edilebileceği değerlendirilirken, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 milyon 600 bin TL olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Özellikle transit geçiş güzergahlarında denetimlerin artırıldığı vurgulanırken, suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.