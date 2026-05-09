Hatay'da trafikte zorlanan yaşlı kişinin yardımına polis koştu
Samandağ ilçesinde görev yapan motosikletli polis ekibi, yoğun trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşa yardım etti. O anlar saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde görev yapan motosikletli devriye ekibi, trafiğin yoğun olduğu caddede yaşlı bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını fark etti.
MOTORDAN İNDİ TRAFİĞİ DURDURDU
Motosikletini park ederek vatandaşın yardımına koşan polis memuru, trafik akışını kısa süreli durdurdu.
Polis memuru, daha sonra yaşlı vatandaşın kolundan tutup güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
