Hatay'da trafikte zorlanan yaşlı kişinin yardımına polis koştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde görev yapan motosikletli devriye ekibi, trafiğin yoğun olduğu caddede yaşlı bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını fark etti.

MOTORDAN İNDİ TRAFİĞİ DURDURDU

Motosikletini park ederek vatandaşın yardımına koşan polis memuru, trafik akışını kısa süreli durdurdu.

Polis memuru, daha sonra yaşlı vatandaşın kolundan tutup güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.