Hatay'da uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu kapsamda Hatay’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 10 Haziran’da Ş.E.’nin adresine operasyon düzenlendi.

500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, Ş.E.’nin üzerinde yapılan aramada, bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.