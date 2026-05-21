Hatay’da yol çöktü: 5 aracı yuttu
Antakya ilçesinde aşırı yağış sonrası çöken yolda 5 araç zarar gördü. Çöken yol ve mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Son yılların en güçlü yağışları barajları doldurdu.
Bazı bölgelerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yollar ve evler hasar gördü.
CADDELER GÖLDE DÖNDÜ
Hatay’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü ve sel felaketi yaşandı.
YOL ÇÖKTÜ
Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde yol çöktü.
Çökme meydana gelen bölgede park halindeki 5 araç zarar gördü.
VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR
Vatandaşlar, zarar gören araçların kurtarılması için ekiplerden yardım bekliyor.
Çöken yol ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)