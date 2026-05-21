Hatay’da yol çöktü: 5 aracı yuttu

Son yılların en güçlü yağışları barajları doldurdu.

Bazı bölgelerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yollar ve evler hasar gördü.

CADDELER GÖLDE DÖNDÜ

Hatay’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü ve sel felaketi yaşandı.

YOL ÇÖKTÜ

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde yol çöktü.

Çökme meydana gelen bölgede park halindeki 5 araç zarar gördü.

VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR

Vatandaşlar, zarar gören araçların kurtarılması için ekiplerden yardım bekliyor.

Çöken yol ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi.