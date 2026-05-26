Hatay'da yol verme tartışmasında sopalı saldırı: Kaçarak kurtuldular

Yoğun trafik, stresli günler ve küçük hatalar…

Her gün binlerce sürücünün karşılaştığı bu durum, bazen saniyeler içinde büyük bir kavgaya dönüşebiliyor.

Trafik kavgaları sadece sinirleri germekle kalmıyor; yaralanmalı ve ölümlü kazalara, hatta silahlı müdahalelere kadar giden vahim sonuçlar doğurabiliyor.

YOL VERME KAVGASI ALEVLENDİ

Aksi durumda ise yollar istenmeyen anlara sahne olabiliyor.

Bunlara bir örnek de Hatay'da yaşandı.

Reyhanlı ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı.

SOPALARLA ARACIN KAPISINI ZORLADILAR

Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar.

Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu.

SALDIRGANLAR HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü.

An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırıyla ilgili aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.