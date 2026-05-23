Hatay'da yolcu otobüsü manevra yaparak ilerledi
Hatay’da trafikte kornaya basarak araçları sollayan ve tehlikeli hareketler yaparak vatandaşların canını hiçe sayan yolcu otobüsü, kameralarca kaydedildi.
Hatay'da trafikte korku dolu anlar...
Antakya-İskenderun yolu Ovakent mevkiinde trafikte hızla ilerleyen yolcu otobüsü vatandaşları tedirgin etti.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ
Seyir halindeki yolcu otobüsü, ısrarla kornaya basarak otomobilleri solladı ve trafiği tehlikeye düşürerek ilerledi.
KAZAYLA BURUN BURUNA
O anları korkuyla izleyen trafikteki bir vatandaşsa, tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde; otobüsün, trafikteki diğer araçlara kornaya basarak yol istediği, süratle ilerlediği ve zaman zaman tehlikeli manevralarla kazayla burun buruna geldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)