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Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, 24 araca çarpması sonucu yaralanan 19 yaşındaki genç de hastanede hayatını kaybetti.

DHA |
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Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı tır, freni boşalınca kontrolden çıkıp, duran 24 araca çarptı.

Tır, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu.

Hatay'da freni patlayan tır çok sayıda araca çarptı İZLE



Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden tır sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

19 YAŞINDAKİ MUHAMMET ENES KURTARILAMADI

Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.

Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hatay'daki tır faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

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