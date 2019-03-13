taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45705
Euro
6.16125
Altın
1304.69
Borsa
101721.05
Gram Altın
228.928

Hatice: Hiç kimseye acımayacağım

Geçen günlerde podyumda yaptığı hareket ile çok konuşulan Hatice, Instagram hesabından sert bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 08:22..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sosyal medya hesabından sürekli kalçasını gösteren ve kendini Jennifer Lopez ile kıyaslayan Hatice, geçtiğimiz hafta modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde boy göstermişti. Hatice'nin defilede yaptığı kalça hareketi ise olay olmuştu.

"KONU AİLEMSE YAKARIM DÜNYAYI"

Hatice yaptığı açıklamada "Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim! Hiç kimseye acımayacağım, süründüreceğim hiç boşuna kimse de demesin mahkemeye boş işlerle meşgul etmeyin diye. Konu ailemse yakarım dünyayı. Kolaydı ana avrat küfür etmek. Hadi herkes kendi kapısının önünü süpürsün namus bekçileri" ifadelerini kullandı.

Hatice: Hiç kimseye acımayacağım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka vefat etti

23
Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

42
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

75
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

12
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

67
Ticaret Bakanlığı erken rezervasyon konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığı erken rezervasyon konusunda uyardı

25
M.City Schalke'yi farklı geçti

M.City Schalke'yi farklı geçti

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir