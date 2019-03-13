Hatice: Hiç kimseye acımayacağım

Sosyal medya hesabından sürekli kalçasını gösteren ve kendini Jennifer Lopez ile kıyaslayan Hatice, geçtiğimiz hafta modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde boy göstermişti. Hatice'nin defilede yaptığı kalça hareketi ise olay olmuştu.

"KONU AİLEMSE YAKARIM DÜNYAYI"

Hatice yaptığı açıklamada "Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim! Hiç kimseye acımayacağım, süründüreceğim hiç boşuna kimse de demesin mahkemeye boş işlerle meşgul etmeyin diye. Konu ailemse yakarım dünyayı. Kolaydı ana avrat küfür etmek. Hadi herkes kendi kapısının önünü süpürsün namus bekçileri" ifadelerini kullandı.