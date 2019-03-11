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Hatice kalçasını gösterdi

Şarkıcı Hatice podyumda yürürken yaptığı hareket ile şaşırttı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:37..
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Sosyal medyada sürekli kalçasını öven ve kendisini Jennifer Lopez ile kıyaslayan Hatice, podyumda yaptığı son hareket ile yine güne damgasını vurdu.

Transparan kıyafeti ile podyumda yürüyen Hatice, tam dönerken eteğini kaldırdı  ve izleyicilere kalçasını böyle gösterdi. Tuhaf hareketlerde bulunan Hatice'yi izleyenler neye uğradığını şaşırdı.

KENDİYLE GURUR DUYUYOR

Şarkıcı Hatice, podyumda yürüdüğü o anları sosyal medya hesabından "Podyum neymiş dünyayı getirin tozunu attırayım" notu ile paylaştı.

Hatice podyumda yürürken kalçasını gösterdi ViDEO

Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

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