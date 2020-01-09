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Hatice'nin pozu dalga konusu oldu

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hatice Instagram'dan yine poposunun ön planda olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 08:05..
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Sosyal medya hesabından poposunu ön plana çıkaran pozlar verdiği için sürekli eleştirilen Hatice'den yeni fotoğraf geldi.

"BUGÜNÜ KENDİME AYIRDIM"

Hatice'nin son paylaşımında poposu yine dikkat çekti. Şarkıcı, paylaşımının altına "Yağmur hazır dinmişken Bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı sokaklarına. Bakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı iyi geldi." yazdı.

Hatice'nin paylaşımına bir takipçisinden gelen yorum ise gülümsetti:

- Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla

- Popo hani düz sıradan bir kalça.

- Yaktın Instagram'ı Hatice abla.

Hatice'nin pozu dalga konusu oldu

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