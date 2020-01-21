Devraldığı şirket yüzünden cezevine girdi

İzmir’de eşi ve 2.5 yaşındaki kızıyla yaşayan Gülfem Ş., beraber büyüdüğü halasının kızı A.B.’ye hatır için yardım etti; ancak başına gelmeyen kalmadı.

İddiaya göre Gülfem Ş.’nin kuzeni A.B. ve A.B.’nin eşi V.Y.B., “Bir akrabamızın şirketini devretmesi gerekiyor. Biz memur olduğumuz için şirketi devralamıyoruz. Sen bu şirketi devralır mısın? 2 ay sonra tekrar devredersin.” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Devir işleminden herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünen Gülfem Ş., bu ricayı kırmayarak İstanbul’da bulunan şirketin devir işlemleri için kuzenine vekalet verdi. Şirketi 2019 yılının Kasım ayında devralan Gülfem Ş., 2018’den bu yana soruşturma kapsamında olan şirketin sahibi olarak gözüktüğü için aralık ayında tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi.

"HATIR İÇİN ALDIĞI BİR ŞİRKET YÜZÜNDEN TUTUKLANDI"

Eşinin tutuklanmasıyla büyük bir şok yaşadıklarını belirten Caner Ş., “Eşim annesini kaybettikten sonra ona halası bakmış. Kuzeniyle de kardeş gibi büyümüş. Eşime kuzeni ve kuzeninin eşi tarafından bir teklifi geldi. ‘Bir akrabamızın şirketi var. Onların bazı sıkıntıları oldu, biz memur olduğumuz için şirketi devralamıyoruz. Sen bu şirketi devralır mısın? 2 ay sonra tekrar devredersin’ dediler. Eşim, beraber büyüdüğü kuzeninin yanlış bir şey yapmayacağını düşünerek kabul etti. Şirketi aldıktan sonra eşim tutuklandı. Eşim hiçbir şeyini bilmediği, sırf hatır için aldığı bir şirket yüzünden tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı var. İddianamenin hazırlanması uzun sürecek. Belki bir yıl bekleyeceğiz. Sonra da mahkeme süreci başlayacak.” dedi.

"KIZIM ARTIK BENİM SAÇIMI TUTARAK UYUYOR"

2.5 yaşındaki kızlarının zor günler geçirdiğini ifade eden Caner Ş., “Bizim bir kızımız var. Kızım annesinin saçını tutarak uyurdu, şimdi benim saçımı tutarak uyuyor. Sofra hazırlanacağı zaman ‘Annemin tabağı nerede?’ deyip tabağını sofraya koyuyor. Çocuğum annesini okula gitti diye biliyor." diye konuştu.