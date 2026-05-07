Hava 4 derece daha ısınıyor: Bahar geldi, hafta sonu yağış var
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece artacak. Mayıs başındaki soğuk hava etkisini kaybederken, yurt genelinde bahar havası hissedilecek. Ancak hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası yurdu terk ederken sıcaklıklar yeniden yükselişe geçti.
HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE ARTACAK
Bugün özellikle Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Bugün İstanbul'da 22, Ankara'da 18 derece olması beklenen hava sıcaklığı hafta boyunca kademeli olarak artacak ve İstanbul'da 25, Ankara'da 23 dereceleri görecek.
Hafta sonu ise batı illerinden başlayarak yağış geliyor. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
“- Kırklareli 9/26 derece.
- İstanbul 10/22 derece.
- Denizli 10/22 derece.
- İzmir 12/27 derece.
- Adana 12/24 derece.
- Ankara 6/18 derece.
- Samsun 9/18 derece.
- Erzurum 2/12 derece.
- Malatya 6/17 derece.
- Kars 0/12 derece.
- Diyarbakır 7/20 derece.
- Şanlıurfa 11/22 derece.”