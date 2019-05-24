taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1162
Euro
6.8403
Altın
1284.32
Borsa
84596.16
Gram Altın
252.516

Hava değişimine gelen asker intihar etti

KKTC'de vatani görevini yaparken hava değişimi alarak memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gelen Gökhan Sarıal, av tüfeğiyle kendini karnından vurarak yaşamına son verdi.

DHA | 24.05.2019 - 01:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi.

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Sarıal, geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı  kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapana jandarma ekipleri ise Sarıal'ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.

Hava değişimine gelen asker intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

4
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

3
İYİ Parti'de tüzük kurultayı

İYİ Parti'de tüzük kurultayı

2
Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

1
Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

1
Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

0
Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir