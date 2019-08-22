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Hava kirliliği, akıl hastalıklarını tetikliyor

Çocuk yaşta maruz kalınan hava kirliliğinin, bipolar bozukluk, şizofreni ve depresyon gibi rahatsızlıklara yol açtığı ortaya çıktı.

AA | 22.08.2019 - 06:56..
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ABD'nin Chicago Üniversitesi'nden uzmanlar, ABD'de 151 milyon, Danimarka'da 1,4 milyon kişinin sağlık sigortası verilerini inceleyerek, Danimarkalı meslektaşlarının iş birliğinde, hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Hava kirliliği, akıl hastalıklarını tetikliyor

HAVASI KİRLİ KENTLERDE AKIL HASTALIKLARI ARTIYOR

Uzmanlar, akıl hastalıkları şikayetlerinin alındığı bölgelerde, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 87 potansiyel hava kirleticisi ölçümlerini inceledi.

Buna göre, ABD'de hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde, bipolar bozukluğun, hava kalitesinin en yüksek olduğu kesimlere oranla yüzde 27, ağır depresyonun da yüzde 6 arttığı gözlemlendi.

Danimarka'da da 1979-2002 yıllarında dünyaya gelen 1,4 milyon kişinin sağlık verileri incelendi.

Hava kirliliği, akıl hastalıklarını tetikliyor

ŞİZOFRENİ, BİPOLAR BOZUKLUK VE AĞIR DEPRESYON

Veriler ışığında, ülkede hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, en az hava kirliliğine rastlanan bölgelerde yaşayanlarla kıyaslandığında, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluk oranlarının yüzde 29, kişilik bozukluğu ve ağır depresyon oranların da sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.

Hava kirliliği, akıl hastalıklarını tetikliyor

Çalışma ekibinden Atif Khan, "Ekonomik ve sosyal açıdan pahalıya mal olan bu nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar, fiziksel ortamla ilişkili görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları "PLoS Biology" dergisinde yayımlandı.

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