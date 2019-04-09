Karagöl'e bahar gelmedi

Kentin Borçka ilçesindeki göle giden 4 kilometrelik yolu kardan temizlemek için ekipler, çalışma başlatırken karla kaplı yola rağmen yöre insanı, göle akın ediyor.

Karla kaplı yolun açılması ile birlikte yöre insanı, zorlu bir yolculuk sonrası buz tutan göldeki güzelliği cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdi.

KARAGÖL YAZ KIŞ CEZBEDİYOR

Kuzey Anadolu Dağları’nın devamı niteliğinde olan 3 bin 415 metre yüksekliğindeki Karçal Dağları’nın kuzeybatısında yer alan Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde kalan deniz seviyesinden 1.480 m yükseklikte bulunan Karagöl, yaz ve kış yöre insanının ilgi odağı oluyor.

KAR YAĞDI, YOLLAR KAPANDI, BUZLAR ERİMİYOR

Heyelanla meydana gelen biri küçük olmak üzere iki gölden oluşan Karagöl, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Karagöl, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen buz tutan görüntüsü ile dikkat çekiyor. Mart ayında yağan yoğun kar yağışı ile birlikte göle giden yol karla kaplanırken, Borçka ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki göle giden 4 kilometrelik yolun karla kaplı olması yetkilileri harekete geçirdi.

YOLLAR TEMİZLENİYOR AMA KARAGÖL'E BAHAR GELMİYOR

31 Mart seçimlerinin ardından görevine başlayan Borçka’nın yeni Belediye Başkanı Ercan Orhan, karla kaplı yolun açılması için ilçe kaymakamlığı ile irtibata geçerek göle yaklaşık 4 kilometre mesafede kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin’in turizmdeki mihenk taşlarından biri olan Borçka-Karagöl’e önemli turizm yatırımları yapıldığını hatırlattı. Gerçekleştirilen tanıtımlar ile birlikte Karagöl’e her sene bir önceki yıldan çok daha fazla turistin akın ettiğini kaydeden Orhan “Bu yıl mart ayında yağan karla birlikte göle giden yolun bir kısmı, ulaşıma kapandı. Turların geldiğini fark edince biz de sezona hazırlıklarımızı başlattık. Yolumuzu açtık.” dedi.





























