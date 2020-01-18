Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı

Perinçek'in Beş Parmak Dağları'nda mağarada yazı yazarken kullandığı masa, Vatan Partisi tarafından özenle korunuyor.

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Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeninin, cinayet ve intihardan önce eşini aradığı ortaya çıktı.