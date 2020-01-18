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Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı

Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek olan metronun ilk ray kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

AA | 18.01.2020 - 16:59..
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Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaşıyor.

Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek metro, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma unvanını ele geçirecek.

TARİHİ AN

Saate 120 kilometre hızla gidecek metronun ilk ray kaynağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı

Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı

Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları;

1. Gayrettepe

2. Kağıthane

3. Hasdal

4. Kemerburgaz

5. Göktürk

6. İhsaniye

7. İstanbul Havalimanı 1

8. İstanbul Havalimanı 2

9. İstanbul Havalimanı 3

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