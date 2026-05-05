Havalimanlarındaki yer hizmetlerine düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Havalimanları-Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurumun yap-işlet-devret modeli kapsamında yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği havalimanları ve havaalanlarında, işletmecisinin sorumluluğundaki ön izin, çalışma ruhsatı ve anlaşmalar ile ilgili işlemler, DHMİ tarafından yürütülecek.

BÜYÜK GRUPLARA KÜÇÜK GRUP RUHSATIYLA HİZMET VERİLEMEYECEK

Kargo terminalleri ile A (büyük ölçekli) ve B (küçük, bölgesel ölçekte) grubu işletme ruhsatı olan terminalleri kullanacak hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına D (küçük ve düşük yoğunluklu) grubu çalışma ruhsatıyla yer hizmeti verilemeyecek.

D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmeti kuruluşunun aynı havalimanı ve havaalanında birden fazla C grubu (orta ölçekli) terminal işletme ruhsatına sahip olması durumunda, bu terminalleri kullanacak hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına aynı çalışma ruhsatı ile yer hizmeti verilebilecek.

İlave D grubu çalışma ruhsatı alınmayacak.

ÖN İZİN GÖRÜŞ YAZISI

Yer hizmetleri yapmak üzere ön izin veya çalışma ruhsatı verilmesinde, terminal ofisleri ve iş yerleri de dikkate alınarak havalimanı/havaalanı işletmecisinden ön izin görüş yazısı alınacak.

Mevcut düzenlemede, uçuş yapılan havalimanı/havaalanında aynı yer hizmeti için birden fazla kuruluşla anlaşma yapılamazken değişiklikle uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi için yerli hava taşıyıcılarında bu şart aranmayacak.