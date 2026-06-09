Hay Day'i kapatınca çiftlikte neler oluyor: İşte gizli sistemi

2012'den bu yana milyonlarca oyuncuya sahip olan Hay Day, mobil cihazlarda en çok oynanan çiftlik simülasyonu oyunları arasında yer alıyor.

Finlandiya merkezli oyun geliştiricisi Supercell tarafından geliştirilen Hay Day; çok fonksiyonlu ekip biçme ve üretim süreci sunuuyor.

Oyuncular kendi çiftliklerini kurup geliştirdiği yapımda ekin yetiştirmekten hayvan bakmaya, ürün üretmekten ticaret yapmaya kadar birçok farklı aktivite yapabiliyor.

Hay Day oynayanların çoğu, oyundan çıktıktan sonra çiftlikteki süreçlerin nasıl devam ettiğini merak ediyor.

Tarlaya ektiğiniz ürünler, üretime bıraktığınız eşyalar ve siparişler siz oyunda değilken de ilerlemeye devam ediyor.

İşte, Hay Day'in çalışma sistemi...

Oyun kapalıyken çiftlikte neler oluyor

Aslında Hay Day'de zaman, telefonunuzda değil oyunun sunucularında takip ediliyor. Oyundan çıkmadan önce başlattığınız her işlem sunucuya kaydediliyor.

Örneğin bir peynir üretimi başlattığınızda sistem başlangıç saatini ve üretimin tamamlanma süresini kayıt altına alıyor.

Saatler sonra oyuna geri döndüğünüzde ise sunucu geçen süreyi hesaplıyor. Eğer üretimin tamamlanması için yeterli zaman geçmişse ürünler hazır olarak karşınıza çıkıyor.

Aynı durum ekinlerin büyümesi, gemilerin gelmesi ve çeşitli zaman bazlı görevler için de geçerli. Bu sayede telefonunuzun veya tabletinizin oyunu arka planda sürekli çalıştırmasına gerek kalmıyor.

Hay Day, milyonlarca oyuncunun çevrimdışı olduğu zamanlarda bile çiftliklerinin gelişmeye devam etmesini sağlayan sunucu tabanlı bir sistem kullanıyor.

Yani; Hay Day'i kapattığınızda çiftliğiniz tamamen durmuyor.

Siz günlük hayatınıza devam ederken, oyunun sunucuları zamanı takip etmeyi sürdürüyor ve geri döndüğünüzde tüm gelişmeleri hesabınıza yansıtıyor.

Sonuç olarak, birkaç saat sonra oyuna girdiğinizde hasada hazır tarlalar ve tamamlanmış üretimlerle karşılaşıyorsunuz.