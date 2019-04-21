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Hayalle kandırdığı 7 kişiden biri öldü

Geçtiğimiz günlerde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de zehirlendiği Elbeyli köyü Kızıltepe mağarasındaki define kazısı ile ilgili çıkan video şok etkisi yarattı.

İHA | 21.04.2019 - 10:28..
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Bursa'nın İznik ilçesinde 6 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin de ölümüne sebep olan Elbeyli köyü Kızıltepe mağarasındaki define kazısında şok video görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA MAĞARAYA GİRDİLER

Cep telefonu ile kaydedilen videoda konuşan kimliği bilinmeyen kişinin anlattıkları, hayretlere düşürdü. Definecilerin bu görüntüleri izledikten sonra mağarada kaçak kazı yaptıkları öğrenildi. Kimin çektiği bilinmeyen görüntülerde mağaranın girişinde konuşan esrarengiz kişi, mağaranın içine girdiğini ve içeride neler olduğunu anlatıyor.

Hayal sattı buna inanıp mağaraya girenler zehirlendi İZLE

LAHİT, FAYTON, KÖPRÜ VE TÜNEL YALANI

Videodaki şahıs şu ifadeleri kullanıyor:

"Her 50-100 metrede, 12 adet lahit var. 11 adedi kurşun ile kaplı. Diğeri ise düz, renkten renge giriyor. Benim diyen adam bakamıyor ona. Buraları geçtikten sonra sağ tarafta 10 metre yükseklikte 20-30 metre uzunlukta bir yığılma var. Kalıp kalıp ve üzerleri zift. Orayı da geçtim, önüme iki adet fayton çıktı. At yok, sadece fayton. Orayı da geçtim, önüme bir köprü geldi. Köprünün altına indim, baktım fener sönmeye başladı. Dışarı çıktım. Beni oraya sokan adam 'Sen orada daha yüzde 5'ini görmemişsin' dedi. Yine o adamın demesine göre burada iki tünel var. Biri İznik Ayasofya Camii'ne çıkıyormuş. Diğer tünel de Gölcük sahiline çıkıyormuş. Oradan girmiş lahitler. Bunları diyen kişi de Ermeni, ismi de Mahsur."

Hayalle kandırdığı 7 kişiden biri öldü


HEPSİ HAYAL MAHSULÜ

Kimliği meçhul esrarengiz kişinin anlattıklarının hayal mahsulü olduğu, o gece mahsur kalan definecileri kurtaran ekipler tarafından gözler önüne serilmişti.

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