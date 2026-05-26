Hayat 112 Acil Mobil uygulaması'nın özellikleri açıklandı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte devlet organlarına ait uygulamalar da yenilenmeye devam ediyor.

Ülkemizde yaşanan köpek saldırıları ve trafik problemleri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmış ve yeni çözümler talep edilmişti.

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni Hayat 112 Acil Uygulaması, 21 Mayıs’ta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bugün, kullanıma sunulacak Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması’nın özellikleri ve kullanım şekli açıklandı.

"SANİYELER İÇİNDE YARDIM ÇAĞIRABİLECEKSİNİZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Acil yardım ve diğer ihbarlarda adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tek tuşla sizin ve sevdiklerinizin konumuna saniyeler içinde yardım çağırabileceksiniz.

İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek ekiplerimizin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve en doğru donanımla size ulaşmasını sağlayabileceksiniz.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ SANİYELER İÇİNDE OKULA İNTİKAL EDECEK"

Sadece öğretmenlerimize özel geliştirilen Okul Acil modülüyle; olası bir şiddet veya güvenlik krizinde yapılan çağrı merkezimize anında çok acil koduyla düşecek, güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde okula intikal edecek.

Kadınlara özel hayat kurtaran KADES uygulamamızı da Hayat 112 Acil’in içerisine taşıdık. Kadınlarımız telefonları çantada veya uzakta olsa bile sadece akıllı saatlerinden tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde acil yardım sinyali gönderebilecek.

"VATANDAŞLAR SUÇLUYLA MÜCADELE SÜREÇLERİNE DESTEK SAĞLAYABİLECEK"

Uyama uygulamasının altyapısını da Hayat 112 Acil çatısı altına taşıdık. Vatandaşlarımız; uyuşturucu olayları, terör, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketleri, cinsel saldırı, intihar girişimi ve şüpheli durumları fotoğraf ve video destekli şekilde hızlı ve güvenli biçimde kolluk kuvvetlerimize iletebilecek.

İhbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecek.

"ÖZEL SES FREKANSIYLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILABİLECEK"

Afet sonrası enkaz altında kalan vatandaşlarımız; telefonları veya akıllı saatleri üzerinden Alarm Butonuyla yardım isteyebilecek. Düdük özelliğiyle insan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerini yönlendirecek özel ses frekansıyla yardım çağrısı yapılabilecek. Ayrıca mors kodu yardımıyla da hızlıca acil yardım çağrısı gönderilebilecek.

"İLETİŞİM KESİNTİLERİ EN AZA İNECEK"

Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişimi sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 100 kilometre yakınınızda meydana gelen 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde ekranınızda otomatik olarak belirecek Güvendeyim butonuyla yakınlarınıza anında durum bilginizi ve konumunuzu iletebileceksiniz. Böylece yoğunlaşma ve sistemin kilitlenmesiyle ortaya çıkan iletişim kesintileri de en aza inecek.

'Yakınımda Ne Var?' modülüyle en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını harita üzerinden tek tıkla görebileceksiniz. Afet anlarında ise 'Acil Toplanma Alanları' özelliğiyle yönlendirme sağlanacak.

"TRAFİK KAZALARINI MERKEZİMİZE BİLDİREBİLECEKSİNİZ"

Yaşadığınız veya şahit olduğunuz trafik kazalarını konum, fotoğraf ve video desteğiyle saniyeler içinde merkezimize bildirebileceksiniz. Yalnızca acil müdahale gerektiren, yaralanmalı ve hayati risk taşıyan kazaların ihbar edilmesini önemle rica ediyoruz.

Maddi hasarlı ve yaralanmanın olmadığı hafif kazaların uygulama üzerinden bildirilmemesi; ekiplerimizin gerçek acil durumlara daha hızlı ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

"HIZ KORİDORLARINI TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA GÖREBİLECEKSİNİZ"

Trafikte temel amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz anlayışıyla uygulamamıza eklediğimiz rota ve radar modülü sayesinde güzergâhınızdaki EDS’leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla görebileceksiniz.

Yangın ihbarlarını Orman ve Bina İçi olarak ayırdık. Böylece çağrılar doğrudan ilgili ekiplerimize ulaşacak; gönderilecek hassas konum ve fotoğraflarla yangının boyutu yola çıkmadan analiz edilerek en doğru ekipmanla en hızlı müdahale sağlanacak.

"SAHİPSİZ HAYVANLAR TEK TUŞLA BİLDİRİLEBİLECEK"

Yaralı veya sokaklarımızda tehlike oluşturabilecek sahipsiz hayvanlar da tek tuşla bildirilebilecek. Valiliklerimiz ve belediyelerimiz bu canları güvenli şekilde alınarak modern barınaklara ulaştırılacak.

Hayat 112 Acil; devletimizin tüm acil müdahale gücünü tek çatı altında buluşturan, vatandaşımıza en hızlı, en güvenli ve en etkin şekilde ulaşmayı hedefleyen yeni nesil acil yardım sistemidir."