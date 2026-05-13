Hayata devam ediyor gibi görünüp içten içe durmak

Çamaşır makinesinin bittiğini bilmesine rağmen saatlerce asamamak… Aç olduğu halde ne yiyeceğine karar veremeyip, mutfağa gidip geri dönmek… Gün boyunca yapılacak tek bir telefon konuşmasını zihninde büyütüp, sürekli ertelemek…

Son dönemde sosyal medyada sık konuşulan “işlevsel donma” hali, birçok kişinin günlük yaşamın içinde fark edilmeden yaşadığı zihinsel yorgunluğu anlatıyor. Çünkü bazı insanlar hayatına normal şekilde devam ediyor gibi görünse de, en basit rutinleri bile içlerinde büyük bir enerji harcayarak tamamlıyor.

HAYATIN İÇİNDEYKEN BİLE TÜKENMEK

İşlevsel donma yaşayan kişiler çoğu zaman tamamen durmaz. İşe gider, çocukla ilgilenir, yemek yapar, mesajlaşır, hatta dışarıdan oldukça “normal” görünür. Ancak zihinsel yük sürekli arka planda çalıştığı için en basit görevler bile beklenenden daha yorucu hale gelir.

Bu nedenle kişi, çoğu zaman kendini “üşengeç”, “isteksiz” ya da “dağınık” sanabilir. Oysa mesele çoğu zaman bir şey yapmak istememek değil; zihnin uzun süre stres, baskı ve yorgunluk altında kaldıktan sonra sürekli düşük enerjiyle çalışmaya başlamasıdır.

BAZEN EN ZOR ŞEY BAŞLAMAK OLUYOR

Mesaja cevap vermeyi ertelemek, mutfaktaki küçük bir dağınıklığı toparlayamamak, duş almadan önce uzun süre beklemek ya da yapılacak işe başlayamadan dakikalarca boşluğa dalmak… İşlevsel donma yaşayan kişilerde bu tür davranışlar sık görülebiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, özellikle uzun süre kaygı altında yaşayan, sürekli sorumluluk taşıyan ya da kendi ihtiyaçlarını uzun zamandır geri plana atan kişilerde daha belirgin hale gelebiliyor. Çünkü zihin bazen tükenmişliği aniden değil, yavaşlayarak göstermeye başlıyor.

GÜN BOYU DEVAM EDİP EVE GELİNCE DURMAK

Günün içinde insanlarla iletişim kurabilen birçok kişi, eve geldiğinde telefonlara cevap verecek gücü bile bulamadığını söylüyor. Bazıları koltukta uzun süre hareketsiz oturduğunu, bazıları ise yapılacak şeyi bildiği halde başlayamadığını anlatıyor.

Bunun nedeni her zaman fiziksel yorgunluk olmuyor. Çünkü zihinsel yük uzun süre devam ettiğinde, beyin en basit kararları bile olduğundan daha büyük bir efor gibi algılayabiliyor. Bu yüzden bazen kısa bir mesajı yazmak bile saatlerce ertelenebiliyor.

İYİ GÖRÜNMEK İYİ HİSSETMEK ANLAMINA GELMİYOR

Psikologlara göre işlevsel donmanın en görünmez tarafı da burada ortaya çıkıyor. Kişi hayatını tamamen durdurmadığı için yaşadığı yük çoğu zaman çevresi tarafından fark edilmiyor. Hatta birçok insan yıllarca bunu kişilik özelliği sanabiliyor.

Oysa sürekli “idare ediyor” halde yaşamak, zihnin gerçekten iyi olduğu anlamına gelmiyor. Son dönemde bu konunun daha görünür hale gelmesi ise birçok kişinin yıllardır tarif edemediği yorgunluğu ilk kez isimlendirebilmesini sağlıyor.