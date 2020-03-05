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Hayatta Her Şey Var programında şok itiraf

Telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici, hamile olduğu dönemde, kocasının kendisini kuzeni ile aldattığını itiraf etti.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 15:18..
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Beyaz TV ekranlarında sunucu Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var" adlı programda canlı yayına bağlanan kadın izleyici, yaşadığı üzücü bir olayı itiraf ederek herkesi şaşırttı.

"BEN HAMİLEYKEN KOCAM KUZENİMLE BENİ ALDATTI"

Telefon bağlantısı yapan Figen isimli kadın, hamileyken yaşadığı zor günleri anlatarak, "Küçük çocuğuma hamileyken, evime gelen kuzenim ve eşim bana uyku hapları veriyormuş, beni aldatmışlar. Kocama, ilaçları bulduğumda 'Böyle bir sorunumuz yok neden bunları evde barındırıyorsun' dediğimde, iş sıkıntısından dolayı uyuyamadığını ve bu yüzden kullandığını söylemişti." dedi.

Hayatta Her Şey Var programında şok itiraf

"BEN BU ACIYI KENDİME İTİRAF EDEMEDİM"

Yakın bir zamanda düğüne giderek alkol alan eşinin daha sonra kendisine itirafta bulunduğu söyleyen kadın, "Ben bu acıyı kendime itiraf edemedim." diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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