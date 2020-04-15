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Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Haydar Baş'ın cenaze töreninde tabuta dokunmak isteyenler, birbirini ezdi. Tabutun üzerine, İmam Hüseyin’in kabir örtüsü serildi.

AA & Ensonhaber |
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Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Koronavirüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Haydar Baş için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki fuar alanında, cezane töreni düzenlendi.

Cenaze öncesi, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, cenazeye katılan herkes maske taktı.

TABUTA DOKUNABİLME YARIŞI

Haydar Baş'ın tabutuna dokunmak isteyenler ise sosyal mesafeyi unuttu, büyük izdiham yaşattı. Görüntüler, İran'da Kasım Süleymani'nin cenazesini akıllara getirdi.

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

TABUT ÖRTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Haydar Baş, cenaze namazının ardından Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Baş'ın tabutuna, 7 yıl önce kendisine hediye edilen İmam Hüseyin’in kabir örtüsü serildi.

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

"ÖRTÜNÜN BİZE HEDİYE EDİLMESİ..."

2013 yılında kendisine İmam Hüseyin'in kabir örtüsünün hediye edilmesi üzerine konuşma yapan Haydar Baş, "İmam Hüseyin Efendimizin türbesindeki örtünün bize emanet edilmesi kelimelerle izah edilemeyecek kadar büyük bir husustur, büyük bir servettir, büyük bir hazinedir. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bu örtü, Hamse-i Âli Abâ’nın yani Cenabı Peygamber Efendimizin torunlarını, kızını, oğlunu altına aldığı abayı temsil eden bir işarettir, bir ifadedir. Ben bunu böyle görüyorum. Yüce Türk milletini bu örtünün altında hep beraber bir araya gelmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Haydar Baş'ın cenaze namazı

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham

Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham


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