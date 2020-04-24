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Haydar Baş'ın yerine oğlu geçti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine, oğlu hukukçu Hüseyin Baş seçildi.

Haber Merkezi |
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Haydar Baş'ın yerine oğlu geçti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Hüseyin Baş'ın, genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Lütfullah Önder, BTP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün telekonferans yöntemiyle, yeni genel başkanı belirlemek amacıyla toplandığını aktardı.

Haydar Baş'ın yerine oğlu geçti

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere genel başkanı belirleme görevinin, partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ye ait olduğunu belirten Önder, şöyle devam etti:

"Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik. Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır.

Koronavirüs salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız. Hukukçu kimliği, genç ve dinamik kişiliği, partimizin program ve projelerine vukufiyeti ve hitabeti ile önemli işler başaracağı inancıyla yeni Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a başarılar dileriz."

Haydar Baş'ın yerine oğlu geçti

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Trabzon'da 1991 yılında doğan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu. Daha önce BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş ile yurt içinde çok sayıda önemli etkinliğe katıldı ve Genel Başkan'ın konuşmalarını vatandaşlara hitaben okudu.

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