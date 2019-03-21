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Hayvanlardan insanlara geçen bakteri ruh hastalıklarına

Doktorlar, hayvanlardan insanlara geçen ve vücuda saklanan bakterilerin uzun vadede, insanlarda bunama veya alzheimer gibi hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 18:16..
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Merkez sinir sistemi hastalıkları dergisinde yayınlanan makalede, belli bazı virüslerin insanlarda hemen veya daha uzun sürede akıl sağlığı hastalıklarına yakalanmalarına neden olabildikleri ifade edildi.

HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇİYOR

Konu ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilen makalede, 14 yaşındaki sağlıklı bir gencin aniden ruhsal olarak rahatsızlanmaya başladığı ve bunun nedeninin beyin iltihabından kaynakladığı belirtildi. Uzun süren araştırmalar sonucunda da doktorlar beyindeki iltihaba, ev hayvanlarından geçebilen Bartonella adlı bir bakterinin neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi’nden Ed Breitschwerdt, gizmodo haber sitesine yaptığı açıklamada, gence verilen uzun süreli antibiyotik tedavisiyle sonuç almaya başladıklarını söyledi.

Doktorlar, yaptıkları araştırmada bakterinin düşünülenden daha tehlikeli olduğu sonucuna vardı.

Breitschwerdt, haber sitesine yaptığı değerlendirmede, aynı bakterinin 30 farklı türüyle karşılaştığını ve 12’den fazla insanı etkilediğini söyledi.

ENFEKSİYONLARA YOL AÇIYOR

Bakteri insanlardaki sinir sistemini etkileyebiliyor, ayrıca kalp enfeksiyonlarına ve görme duyusunda azalmalara neden olabiliyor.

Habere göre, bakteri dünyanın her yerindeki birçok hayvanda, ayrıca evlerde beslenen kedi ve köpeklerde de bulunuyor. Tırmalarken ve ısırırken insanlara geçebiliyor.

Ancak doktorlar söz konusu bakteriye insanların ne kadar sıklıkta maruz kaldıklarını ve insanların şizofreni gibi ruh hastalıklarına yakalanmalarında nasıl tetikleyici bir unsur olduğunu kesin bilmiyor.

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