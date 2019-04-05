taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.637
Euro
6.3275
Altın
1292.13
Borsa
98783.36
Gram Altın
234.189

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Aydın'da, hastalıktan gözleri kapanan, vücudunun tamamında yaralar bulunan ve bir kuyuda bulunduğu için "Kuyu" adı verilen köpek, hayvansever Funda Küçük'ün çabasıyla sağlığına kavuşup hayata tutundu.

AA | 05.04.2019 - 18:33..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Efeler ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan banka çalışanı Funda Küçük, Kemer Mahallesi'nde gözleri görmediği için kuyuya düşen ve her tarafında yaralar bulunan köpeğin ekipler tarafından kuyudan çıkartılmasının ardından bakımını üstlendi.

Küçük, annesiyle 8 ay boyunca köpeğin tedavisini sürdürdü, köpekle adeta bir bebek gibi ilgilenerek yeniden hayata döndürdü.

"YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI"

Tedavi süreci boyunca Kuyu'ya anne şefkati gösteren Funda Küçük, yaptığı açıklamada, Kuyu'nun hayata dönmesi ve gözlerinin tekrar görmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü VİDEO

Köpeği ilk gördüğünde öldüğünü zannettiğini anlatan Küçük, "O kadar kötü bir durumdaydı ki gözleri de görmüyordu. Kaç gün kuyuda kaldı, o haliyle orada kaç gün yaşam mücadelesi verdi bilmiyoruz. Tek bildiğim geldiğinde gerçekten bir tek canı vardı çıkmamış. Kan içindeydi. Yaşaması belki çok küçük bir ihtimaldi ama mücadele etmekten vazgeçmedik." dedi.

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

"KUYU ŞİMDİ ÇOK SAĞLIKLI"

Küçük, Kuyu'nun ilk zamanlar çok korktuğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Yaşadığı travmadan dolayı çok agresif bir köpekti. Dolayısıyla kendini korumak için sürekli saldırıyordu ve ısırmak istiyordu. Her kontrolü yaklaşık üç saat sürüyordu. Derisi için özel losyonlar kullandık. Çok aşırı emek verdik ama bu halini görünce hiçbir çektiğimiz çilenin artık anlamı kalmıyor. Mutlu oluyoruz. Kuyu şimdi görmeye başladı ve çok sağlıklı. İmkansız diye bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Sadece mücadele etmekten vazgeçmeyin."

Kuyu dışında birçok hayvana baktığını belirten Küçük, tek isteğinin Kuyu'yu sahiplenecek bir yuva bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Hayvanseverin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

867
Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

494
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

463
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

443
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

60
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir